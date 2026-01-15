Prefeito vistoria obras e manutenção em unidades escolares da rede municipal

O prefeito Netto Donato, acompanhado do secretário municipal de Educação, Lucas Leão, vistoriou nesta quinta-feira (15/01) duas unidades da rede municipal de ensino: a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Ulysses Picolo, no Residencial Eduardo Abdelnur, e o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Silvio Padovan, no Residencial Ipê Mirim, na região sul da cidade.

Na EMEB Ulysses Picolo, construída durante o governo do ex-prefeito Airton Garcia com investimento de R$ 5 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o prefeito acompanhou a execução de melhorias estruturais. As intervenções incluem o assentamento de cerca de 400 metros quadrados de piso intertravado no pátio e corredores internos, além da reforma de quatro sanitários. Os serviços contemplam a troca de torneiras, sifões, flexíveis e assentos sanitários, instalação de novas portas, lavatórios acessíveis, registros e válvulas de descarga. O investimento é de R$ 88.988,65, viabilizado pela Prohab.

O diretor administrativo da Prohab, César Maragno, explicou que a empresa mantém parceria com a Secretaria de Educação, utilizando a escola como espaço para atividades de pós-ocupação dos conjuntos habitacionais Abdelnur e Planalto Verde. “Oferecemos psicólogos, pedagogos e atividades como aulas de artesanato, forró e street dance para os mutuários desses conjuntos e, em contrapartida, realizamos pequenas reformas nas unidades escolares”, afirmou.

De acordo com o secretário Lucas Leão, por determinação do prefeito foi elaborado um cronograma de ações para o período de recesso escolar. Entre os serviços estão a troca de caixas d’água, substituição da areia dos playgrounds, dedetização, limpeza, reformas, capinação e, em algumas escolas, a instalação de novos telhados. Segundo ele, o planejamento foi feito em conjunto com o prefeito para garantir o início do ano letivo em condições adequadas. A rede municipal atende cerca de 16 mil alunos, com início das aulas previsto para 12 de fevereiro.

O prefeito Netto Donato destacou que tem acompanhado de perto, junto à equipe técnica, as vistorias e os serviços de manutenção nas unidades escolares. “Nosso objetivo é assegurar qualidade, segurança e conforto aos alunos. O trabalho de acompanhamento e fiscalização seguirá ao longo de janeiro para que todas as escolas estejam preparadas para receber os estudantes”, afirmou.

No CEMEI Silvio Padovan, no Residencial Ipê Mirim, o prefeito e o secretário vistoriaram a entrega da obra. A unidade foi construída em um terreno de 1.575 m², com 860 m² de área construída, ao custo de R$ 3.305.327,62 com recursos próprios do município. O prédio possui cinco salas de aula, incluindo berçário, uma sala multiuso e estrutura preparada para futura ampliação de até mais duas salas.

Segundo Lucas Leão, o atendimento na unidade deve começar apenas no final de março, com capacidade para mais de 170 crianças de 0 a 5 anos. “Não será possível iniciar o ano letivo em fevereiro devido à contratação de professores e a alguns reparos que ainda precisam ser feitos pela empresa responsável”, explicou.

O prefeito ressaltou que esteve pessoalmente no local, identificou pendências e determinou que a Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura notifique oficialmente a empresa executora. “O município mantém os pagamentos em dia e com valores adequados, e isso exige, em contrapartida, a entrega de um serviço bem executado. Não vamos aceitar obras sem a qualidade necessária”, concluiu.