Prefeito vistoria áreas atingidas pela enchente em São Carlos

Desde as primeiras horas da manhã deste domingo (5) o prefeito Airton Garcia (PSB) está percorrendo os pontos afetados pela tempestade de ontem à noite em São Carlos.

Acompanhado de secretários, o chefe do executivo já esteve na baixada do Mercado Municipal, onde conversou com os comerciantes e também na rotatória do Cristo onde equipes da Prefeitura Municipal estão realizando a limpeza das vias.

Garcia disse que todas as equipes estão nas ruas trabalhando para atender as ocorrências causadas pela chuva e ressaltou que não houve nenhuma vítima, o que considera o mais importante.

Segundo a Defesa Civil, em 20 minutos choveu o equivalente a 47 milímetros, mas houve precipitação intensa nas cabeceiras do Córrego Gregório (passa pelo centro comercial da Cidade) e o Rio Monjolinho que cruza toda a cidade e encontra-se com o Córrego Gregório.

