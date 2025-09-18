Prefeito visita EESC-USP e trata de parcerias para inovação em São Carlos

Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato visitou na manhã desta quarta-feira (17/09) as instalações da Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), unidade da Universidade de São Paulo (USP).

Reconhecida mundialmente pela excelência em ensino e pesquisa, a EESC desenvolve projetos de inovação e busca soluções sustentáveis para os desafios contemporâneos da engenharia. A instituição também estimula o empreendedorismo, a internacionalização e mantém forte atuação em projetos de extensão junto à comunidade.

Durante a visita, o prefeito foi recebido pelo diretor da EESC, professor Fernando Catalano, pelo chefe do Departamento de Engenharia de Produção, professor Daniel Capaldo Amaral, pela chefe da Divisão de Relações Institucionais, Rosane Aranda, e pelo consultor e ex-aluno Fábio Carvalho.

“É uma grande satisfação estar na Escola de Engenharia de São Carlos, uma instituição que carrega não apenas a excelência acadêmica da USP, mas também a história do desenvolvimento da nossa cidade. A EESC é referência mundial e tem papel fundamental na formação de profissionais que contribuem para o avanço da ciência e da inovação. Como prefeito, reafirmo o compromisso em fortalecer a parceria entre São Carlos e a universidade, união que tanto contribui para o crescimento econômico, social e educacional do município”, destacou Netto Donato.

Segundo o professor Daniel Amaral, a visita teve como objetivo apresentar áreas de pesquisa, competências do Departamento e projetos de extensão em andamento. “Discutimos possíveis colaborações para melhorar serviços e processos da Prefeitura, especialmente com técnicas e ferramentas de gestão que podem beneficiar diferentes áreas da administração municipal”, explicou.

O diretor Fernando Catalano também ressaltou a importância da aproximação com o poder público: “Além do ensino, temos ampliado ações de extensão para a sociedade, e o município é um parceiro essencial nessa rede colaborativa”.

Participaram ainda da agenda os secretários municipais Lucas Leão (Educação), Leonardo Orlando (Fazenda), Mateus de Aquino (Cidade Inteligente e Transparência) e Laurie Lubek (Gestão Pública e Integração Governamental), além da chefe de gabinete do prefeito, Mirella de Oste, e os assessores Rodolfo Hernane Ometto e Rafael Aroca.

