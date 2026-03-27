Prefeito visita creche Nosso Lar e destaca importância do atendimento à primeira infância

O prefeito Netto Donato visitou, na manhã desta sexta-feira (27), a creche Nosso Lar, em São Carlos. A agenda contou com a presença do vereador Edson Ferraz e teve como objetivo conhecer de perto a estrutura e os serviços oferecidos pela instituição do terceiro setor.

A comitiva foi recepcionada pelo presidente da entidade, Antônio de Almeida Silva Filho, pela gerente administrativa Márcia Cristina Simonete e por integrantes da diretoria. Durante a visita, o prefeito percorreu diversos espaços da creche, como berçário, refeitório e parque infantil, além de conversar com profissionais das áreas administrativa, pedagógica e de alimentação.

Atualmente, o Nosso Lar atende 260 crianças com idades entre quatro meses e três anos e 11 meses. A instituição também oferece atividades no contraturno escolar para cerca de 90 alunos, entre 6 e 15 anos, matriculados na rede regular de ensino.

Segundo Márcia Cristina Simonete, o trabalho da entidade é essencial para as famílias. “O Nosso Lar é muito importante para os pais que trabalham ou que buscam atividades para os filhos fora do horário escolar. Oferecemos atendimento completo, desde alimentação até higiene. No contraturno, disponibilizamos atividades como jiu-jitsu, judô, futebol, informática, dança, música e reforço escolar”, explicou.

O prefeito destacou a relevância do serviço prestado pela instituição e a parceria com o poder público. “Fiquei muito satisfeito em conhecer de perto a estrutura da creche Nosso Lar, que realiza um trabalho extremamente importante para São Carlos. É um atendimento completo, que garante cuidado e desenvolvimento para as crianças, além de tranquilidade para as famílias. A Prefeitura reconhece essa importância e segue fortalecendo parcerias que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Fundado em 1962, o Nosso Lar é uma instituição tradicional no município e mantém convênio com a Prefeitura de São Carlos, contribuindo para a ampliação do atendimento à primeira infância e para o desenvolvimento social de crianças e adolescentes.

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