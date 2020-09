Prefeito recebe novo comandante da PM em São Carlos

Crédito: Divulgação

O novo comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), Tenente Coronel Otávio Augusto de Lima Seminate e o comandante da 1ª Companhia do 38º BPM, Tenente PM Walter de Lucas Filho, foram recebidos na manhã desta terça-feira (15/09), no Paço Municipal, pelo prefeito Airton Garcia, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini e com o chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires.

O 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) é responsável pelo policiamento de sete cidades, cerca de 500 mil habitantes. O BPM/I possui cerca de 400 policiais militares e 90 viaturas.

“Sempre contamos com a Polícia Militar. Agora com a pandemia e a criação da Força Tarefa realizamos uma ação em conjunto importantíssima para a saúde pública da população. Contamos mensalmente com policias que participam da função delegada e o canil da Guarda Municipal sempre está à disposição para ajudar em operações de apreensão de drogas”, disse Samir Gardini.

O tenente coronel Seminate disse que sua gestão será baseada em três estruturas: logística, operacional e recursos humanos e que dará continuidade ao trabalho do comando anterior.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também