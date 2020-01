Prefeito recebe as chaves do Centro de Convivência do Idoso do Jardim Zavaglia

Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia, juntamente com os secretários de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques e de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Baptista Muller, e do presidente da Prohab, Júlio Cesar Alves Ferreira, recebeu na tarde desta terça-feira (21/01), das mãos do gerente regional de Operações da empresa Tenda Atacado, Marcio Lúcio, as chaves do prédio do Centro de Convivência do Idoso do Jardim Zavaglia.

O Centro de Convivência do Idoso foi construído pela empresa em contrapartida ao município determinada pelo Ministério Público. O investimento total no bairro foi de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,7 milhão para construção do prédio e outros R$ 300 mil foram aplicados pela empresa na construção de passeios públicos.

“Nesse mesmo estilo de parceria vamos conquistar novas obras. Já estamos estabelecendo novas frações de interesse social. Com a MRV Engenharia que está com dois empreendimentos verticais a compensação será a construção de um piscinão na região da CDHU para acabar com as enchentes no local e diminuir a vazão de água no mercado municipal. Também estamos fechando com outra empresa a construção de duas pontes, uma no Paulistano e outra no Parque Delta”, explicou João Baptista Muller, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

De acordo com a secretária de Cidadania de Assistência Social o local tem capacidade para atender até 100 idosos. “Vamos iniciar as inscrições já nos próximos dias e as atividades devem ter início na segunda quinzena de fevereiro. Vamos oferecer atividades físicas monitoradas, rodas de conversa com temas voltados para a terceira idade e oficinas. Também estamos fazendo gestão para conseguir a adesão ao Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável que tem como foco inserção da pessoa Idosa no mundo digital, na área da educação financeira, dos direitos, da saúde, da mobilidade física, integrando o idoso na família, na comunidade, preservando sua autonomia e seu protagonismo. Inclusive solicitamos pessoalmente essa adesão para a Ministra Damares Alves”, explicou Glaziela Solfa Marques, lembrando que a intenção é montar um núcleo nos mesmos moldes do Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pilla, localizado na Vila Irene e que hoje atende 250 pessoas.

O prefeito agradeceu a empresa pela qualidade da obra e pela rapidez no atendimento da demanda. “Esse Centro vai ser muito importante para os idosos que moram nessa região da cidade. Estamos levando a estrutura para perto do morador e isso faz toda a diferença”, ressaltou Airton Garcia.

O Centro de Convivência do Idoso no Jardim Zavaglia está localizado na rua Antônio Donato, nº 400.

