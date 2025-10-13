Netto Donato discute obras de drenagem com DER e SP Águas

Na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito de São Carlos, Netto Donato, recebeu engenheiros e técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) e da SP Águas — órgão vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística — para uma reunião técnica sobre as obras de drenagem previstas para o município. O encontro aconteceu na Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, no SIGA.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, da secretária de Gestão Pública e Integração Governamental, Laurie Lubek, do assessor João Muller e do presidente do SAAE, Derike Contri.

O principal tema do encontro foi o andamento dos projetos dos dois grandes reservatórios de contenção de águas pluviais (piscinões) que estão em planejamento ou em fase de ampliação: o da Travessa 8, na Vila Prado, e o novo piscinão que será construído na região da Chaminé, próximo à Comendador Alfredo Maffei.

O novo piscinão da Chaminé é uma obra de grande porte, com investimento estimado em R$ 280 milhões. Já a ampliação do piscinão da Travessa 8 deve demandar R$ 140 milhões. Ambos os projetos foram elaborados pela empresa Hidrostudio Engenharia, contratada por licitação.

Recursos do PAC e articulação com o Estado

Dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), São Carlos já garantiu R$ 10,2 milhões para a construção de uma galeria de águas pluviais que partirá da Praça Itália até o piscinão da Travessa 8, cruzando a linha férrea. Essa estrutura técnica permitirá a chegada da água com a cota ideal para retenção, e será composta por galerias retangulares de concreto que irão captar águas das avenidas Getúlio Vargas, Morumbi e da Rua Machado de Assis.

O valor total da obra é de R$ 48 milhões, mas a ampliação completa do sistema pode atingir os R$ 140 milhões. Para garantir a execução integral, o prefeito já solicitou ao governador Tarcísio de Freitas o repasse de R$ 90 milhões por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, liderada por Natália Resende. O município também busca alternativas para obter os R$ 36 milhões restantes.

Avanço técnico e apoio do Estado

“Após nosso pleito junto ao governador e em alinhamento com a secretária Natália Resende, recebemos em São Carlos as equipes técnicas do DER e da SP Águas, que realizaram vistorias e o mapeamento das áreas críticas. Essa etapa é fundamental, pois o Governo do Estado confirmou apoio à execução das obras de drenagem”, destacou Netto Donato.

Segundo o prefeito, uma nova reunião técnica está agendada para a próxima quinta-feira (16), em São Paulo, com representantes do governo estadual e da Hidrostudio Engenharia, responsável pelos projetos executivos. “Estamos avançando de forma técnica e planejada para solucionar definitivamente os problemas de alagamento na baixada do Mercado Municipal”, enfatizou.

Em relação ao piscinão da Chaminé, Netto Donato ressaltou que, apesar da complexidade e do alto custo da obra, trata-se de uma intervenção essencial para o sistema de macrodrenagem da cidade. “Nosso compromisso é garantir que o projeto avance para a fase de execução e se torne realidade, trazendo segurança e qualidade de vida para a população”, concluiu.

O secretário Leonardo Lázaro explicou que os representantes do DER e da SP Águas realizaram visitas técnicas in loco nos reservatórios já existentes e nas áreas previstas para intervenção, como os reservatórios da Chaminé, do futuro Córrego do Gregório e o do Simeão, na Vila Prado.

Já o assessor João Muller destacou que a expectativa é de que, nos próximos meses, o município receba uma sinalização positiva do Governo Estadual quanto à complementação dos recursos. “O Governo Federal já sinalizou R$ 10,2 milhões, mas o investimento total chega a aproximadamente R$ 140 milhões. A articulação com o Estado visa garantir a execução integral desse importante projeto de infraestrutura hídrica”, finalizou.

Participaram da reunião técnica os representantes do DER/SP, Olivio Lyra, Vanessa Meirelles e Valéria Sestini, e pelo SP Águas, o engenheiro Alessandro Verroni.

