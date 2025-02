Prefeito Netto Donato recebe deputado Rafa Zimbaldi que destina R$ 1 milhão para a área da saúde

Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato e o secretário de Saúde, Leandro Pilha, receberam na tarde desta sexta-feira (21/02), no Paço Municipal, a visita do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) que anunciou a destinação de R$ 1 milhão via emenda parlamentar para a área da saúde.

O deputado Rafa Zimbaldi, a pedido do secretário Leandro Pilha, destinou esses recursos para a melhoria e ampliação do Ambulatório de Feridas e Ostomias que funciona no Centro Municipal de Especialidades (CEME).



O Ambulatório de Feridas e Ostomias atende pacientes referenciados pelas unidades básicas e de saúde da família que desenvolveram feridas complexas em decorrência de outras doenças, como diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade, hanseníase ou algum problema vascular e pacientes portadores de ostomias (abertura criada cirurgicamente entre o intestino e a parede abdominal) que utilizam bolsa de colostomia.

O prefeito Netto Donato agradeceu o deputado Zimbaldi e garantiu que a emenda vai ajudar muitos pacientes. “A destinação da emenda parlamentar representa um avanço significativo para o atendimento público de saúde, permitindo a modernização do espaço. Além disso, a ampliação dos serviços contribuirá para um acompanhamento de mais pacientes, promovendo maior bem-estar aos usuários da rede pública”.

Leandro Pilha, secretário de Saúde, disse que já tinha conversado com o deputado e também com o prefeito sobre a destinação dessa emenda. “O ambulatório é referência no tratamento de feridas crônicas e no acompanhamento de pessoas ostomizadas, proporcionando assistência especializada e humanizada. Muitos dos pacientes atendidos enfrentam dificuldades no acesso a curativos e produtos essenciais para seus tratamentos, tornando essa iniciativa fundamental para suprir demandas e reduzir complicações decorrentes de infecções e hospitalizações prolongadas”, disse o secretário, agradecendo o deputado Rafa Zimbaldi.

Já o deputado se colocou à disposição do prefeito Netto Donato para ajudar nas demandas da cidade. “Sabemos que todos os municípios necessitam de verbas para a saúde e tenho certeza que esse recurso fará a diferença na vida de muitas pessoas, garantindo possibilitando que mais pessoas passem por um tratamento mais ágil e eficaz", afirmou o deputado.

Os profissionais do Ambulatório trabalham com dois tratamentos específicos no caso das feridas: ozonioterapia e laserterapia. A ozonioterapia tem como objetivo melhorar a oxigenação dos tecidos e também fortalecer o sistema imunológico por meio de mecanismos celulares em resposta a um estresse oxidativo. Portanto, a ozonioterapia aplicada melhora a circulação, a oxigenação sanguínea e aumentar as ações anti-inflamatórias e antissépticas. Já a laserterapia é um tratamento com luz laser de baixa potência que tem a função de bioestimular as células danificadas do corpo para reparação de tecidos.

A laserterapia tem efeito analgésico (alívio da dor), cicatrizante e atua na modulação da inflamação.

O Ambulatório de Feridas e Ostomias funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, no Centro Municipal de Especialidades (CEME), localizado na rua Amadeu Amaral, 555, na Vila Isabel. O atendimento é referenciado.

