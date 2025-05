Prefeito Netto Donato faz balanço dos 100 dias de gestão em entrevista ao podcast "SCA Entrevista"

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, participou do podcast SCA Entrevista, onde falou sobre os pouco mais de 100 dias à frente do Executivo municipal. Durante a conversa, diversos temas relevantes para a população foram abordados, como a situação da UPA da Zona Leste, o projeto de tarifa zero no transporte coletivo, os problemas recorrentes de falta de água no bairro Cidade Aracy, entre outros assuntos de interesse público.

A entrevista foi transmitida ao vivo, mas quem não conseguiu acompanhar pode assistir à íntegra no vídeo abaixo:

