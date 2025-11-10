Prefeito Netto Donato empossa novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, deu posse na manhã desta segunda-feira (10/11) aos novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que atuarão no biênio 2025–2027. A cerimônia foi realizada no auditório do Museu de Ciência “Mário Tolentino” e contou com a presença de representantes da sociedade civil, do poder público e de autoridades locais.

O CMDCA é um órgão paritário e deliberativo, responsável por propor, fiscalizar e monitorar políticas públicas voltadas à infância e adolescência. Também cabe ao conselho a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), que financia projetos sociais desenvolvidos por organizações da sociedade civil.

Durante o evento, o secretário municipal de Infância e Juventude, Emerson Morais, ressaltou a importância estratégica do colegiado:“O CMDCA é o órgão que delibera sobre todas as demandas relacionadas às crianças e adolescentes de São Carlos. Ele também é responsável pela gestão do FUMCAD, que direciona recursos ao terceiro setor, fortalecendo projetos sociais que atuam diretamente na proteção e cuidado com nossas crianças.”

O vereador Dé Alvim parabenizou os novos conselheiros e reafirmou o apoio do Legislativo:“O CMDCA é uma ferramenta fundamental para garantir direitos. Como vereador, reafirmo meu compromisso em apoiar as ações do conselho e das entidades que atuam na linha de frente do cuidado com nossas crianças.”

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou o papel do conselho como instrumento de cidadania e participação social:“O CMDCA é uma instância democrática que fortalece a participação social. A nova composição representa o compromisso da cidade com a infância e juventude e com a transparência na aplicação dos recursos públicos.”

Encerrando os pronunciamentos, o prefeito Netto Donato enfatizou a importância da parceria entre o poder público e o terceiro setor:“São Carlos é uma cidade que valoriza e legitima cada vez mais o trabalho das entidades sociais. Essa parceria é essencial para garantir políticas públicas eficazes para nossas crianças e adolescentes.”

A nova composição do CMDCA conta com sete representantes da sociedade civil, eleitos em 6 de outubro:

Nosso Lar (16 votos)

Centro Esportivo Multi Esporte (10 votos)

San Thomé Foot Ball Club (10 votos)

APAE São Carlos (9 votos)

Associação de Gestores do Esporte e Entretenimento (9 votos)

Movimento Sanca Hip Hop (9 votos)

Associação Dinâmica (9 votos)

Já os representantes governamentais foram indicados conforme a Lei Municipal nº 13.839/2006, atualizada pela Lei nº 22.990/2024, e incluem as secretarias de Infância e Juventude, Gestão Pública e Integração Governamental, Saúde, Educação, Fazenda, Desenvolvimento Social e Cidadania e Esportes.

Leia Também