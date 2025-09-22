Prefeito Netto Donato acompanha ações emergenciais após ocorrência em CEMEI na Vila Isabel

Crédito: Divulgação

A forte chuva acompanhada de ventos que atingiu São Carlos na tarde desta segunda-feira (22/09) causou estragos significativos, especialmente na estrutura do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor João Jorge Marmorato, localizado na Vila Isabel. Parte do telhado da unidade desabou, obrigando os servidores a transferirem imediatamente as crianças para o refeitório e acionarem as equipes de segurança. Felizmente, ninguém ficou ferido.



A escola, que atende 140 alunos, será interditada para reforma completa do telhado. O secretário de Educação, Lucas Leão, destacou a atuação dos profissionais da unidade. “Foi uma situação muito triste, mas temos que agradecer todos os servidores. Numa ação rápida conseguimos preservar vidas. Ninguém saiu ferido. Agora vamos analisar os impactos e tomar providências imediatas para que tudo se normalize. Já estamos trabalhando para resolver o acolhimento das crianças o mais rápido possível”.



O secretário de Gestão de Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, explicou que a força do vento foi determinante para a destruição de parte do telhado. “A princípio, foi uma rajada de vento excepcional que levantou o telhado. Por serem telhas de cimento, elas se quebraram. A estrutura de laje impediu que os estilhaços atingissem os alunos. A estrutura está sólida, e agora vamos atualizar todo o telhado”, destacou.



O prefeito Netto Donato esteve no local e acompanhou o trabalho das equipes da Secretaria de Educação, da Defesa Civil e da Secretaria de Gestão de Cidade e Infraestrutura. “Infelizmente tivemos esse problema aqui. A Prefeitura já está atuando com rapidez e vamos refazer esse telhado todo. Graças a Deus, nenhuma criança se feriu”, disse.

A Secretaria de Educação avalia a situação de outras escolas em São Carlos e estuda um espaço provisório para acolher os alunos do CEMEI João Jorge Marmorato.

