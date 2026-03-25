Prefeito Netto apresenta demandas estratÃ©gicas durante visita presidencial a SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (25) em duas agendas oficiais no município: a inauguração da ampliação do Hospital Universitário da UFSCar e a visita ao centro de manutenção da LATAM Airlines (MRO). Ao lado de autoridades municipais, o prefeito aproveitou a ocasião para apresentar reivindicações voltadas ao fortalecimento da saúde pública e da infraestrutura urbana.

No Hospital Universitário, foram entregues novas estruturas com investimentos que somam mais de R$ 30 milhões, incluindo recursos do Novo PAC, da rede Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e emendas parlamentares. A ampliação contempla setor de hemodiálise, novos leitos clínicos e de UTI, além de salas cirúrgicas, elevando a capacidade do hospital para 135 leitos e atendimento a cerca de 400 mil pessoas na região. Durante a cerimônia, Netto destacou a necessidade de recomposição do teto financeiro da Média e Alta Complexidade (MAC), estimado em R$ 14,34 milhões anuais, para viabilizar a implantação de um Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Entre as demandas apresentadas ao Governo Federal, o prefeito também solicitou R$ 13 milhões para a construção de uma UPA na região leste, no bairro Vila Nery, com objetivo de descentralizar o atendimento e reduzir a sobrecarga hospitalar. Outro pedido foi o aporte de R$ 300 milhões para obras de macrodrenagem no Córrego do Gregório, incluindo a construção de um reservatório com capacidade de 250 mil metros cúbicos, visando combater enchentes históricas na área central.

Na área da saúde, o ministro Alexandre Padilha anunciou ainda R$ 10 milhões para implantação de um Centro Especializado em Reabilitação (CER III) na Unidade Saúde Escola da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Prefeitura. A estrutura deverá ampliar atendimentos nas áreas física, auditiva e intelectual, fortalecendo a rede do SUS no município e região.

Encerrando a agenda, Lula visitou o centro de manutenção da LATAM em São Carlos, que completa 25 anos de operação. A unidade é responsável por grande parte das manutenções da frota do grupo na América do Sul, emprega cerca de 2 mil trabalhadores e passa por expansão com investimentos voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação.

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