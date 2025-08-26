(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Cidade

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional

26 Ago 2025 - 06h25Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional -

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Unimed, promoveu na manhã desta segunda-feira (25) uma ação simbólica na Praça Brasil, no bairro Vila Nery. O evento reuniu autoridades, profissionais de saúde e comunidade para o plantio de mudas de araucárias em homenagem às mães que enfrentaram a perda gestacional.

A iniciativa contou com a participação das secretarias municipais de Clima e Meio Ambiente e de Conservação e Qualidade Urbana, além da Maternidade e do Instituto de Psicoterapia da Unimed. Segundo os organizadores, o projeto tem como objetivo unir o cuidado ambiental ao apoio emocional às famílias enlutadas.

Durante a cerimônia, o prefeito interino, Roselei Françoso, ressaltou a importância do gesto simbólico.“O plantio de mudas de araucárias, árvore símbolo da nossa cidade, é um gesto de esperança e uma forma de manter viva a memória e o carinho por essas vidas”, afirmou.

Na ocasião, Françoso também anunciou que a Unimed assumirá a adoção da Praça Brasil, ficando responsável por sua revitalização e manutenção.

O presidente da Unimed São Carlos, Bolivar Mendjoud, destacou o papel da parceria com o poder público. “Nosso objetivo é resgatar a história da praça e transformá-la em um espaço de convivência para os cidadãos”, disse.

Com o plantio, a Prefeitura e a Unimed buscam não apenas requalificar um espaço urbano, mas também acolher simbolicamente as famílias que passaram por perdas gestacionais, fortalecendo o vínculo entre comunidade, saúde e meio ambiente.

Leia Também

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva
Cidade10h39 - 26 Ago 2025

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência
Cidade21h08 - 25 Ago 2025

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+
30/0820h01 - 25 Ago 2025

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL
Cidade19h09 - 25 Ago 2025

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL

Adolescente e cavalo se recuperam de acidente no Santa Angelina
Cidade16h45 - 25 Ago 2025

Adolescente e cavalo se recuperam de acidente no Santa Angelina

Últimas Notícias