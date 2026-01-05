Prefeito Netto entrega UBS do Azulville reformada e ampliada em São Carlos

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, participou nesta segunda-feira (5) da entrega oficial da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Azulville. A obra recebeu investimento total de R$ 335.682,19 e tem como objetivo melhorar as condições de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de oferecer mais conforto e melhores condições de trabalho aos servidores da unidade.

A cerimônia contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, do vice-prefeito Roselei Françoso, do secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, e dos vereadores André Rebello, Bruno Zancheta, Dé Alvim, Elton Carvalho e Moisés Lazarine.

Durante o ano de 2025, o prédio da UBS do Azulville foi utilizado temporariamente para os atendimentos do Centro Municipal de Especialidades (CEME), que também passou por processo de modernização. Nesse período, os usuários cadastrados na unidade foram atendidos na UBS da Vila Isabel, garantindo a continuidade dos serviços. Com a conclusão das obras no CEME, a Secretaria Municipal de Saúde reorganizou os atendimentos e iniciou a reforma completa da UBS do Azulville.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a unidade realiza mais de 2,3 mil atendimentos por mês e conta com uma equipe composta por três clínicos gerais, um pediatra, dois ginecologistas, um psiquiatra, dois dentistas, duas enfermeiras, seis técnicos de enfermagem e dois auxiliares administrativos. “A reforma proporcionou melhores condições de trabalho e mais conforto para pacientes e profissionais”, destacou.

Pilha também anunciou que, ao longo de 2026, outras 10 unidades de saúde do município passarão por reformas, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Felícia.

Para o vice-prefeito Roselei Françoso, a entrega da UBS atende a uma antiga reivindicação dos moradores do Azulville, Jardim De Creci e Castelo Branco. A unidade atende, em média, mais de 120 pessoas por dia, incluindo sessões de fisioterapia.

O prefeito Netto Donato ressaltou que a entrega da UBS do Azulville integra um programa contínuo de revitalização da rede municipal de saúde. “Além das reformas, estamos ampliando as unidades com novos consultórios e salas de atendimento, sempre com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou.

A reforma incluiu pintura interna e externa, ampliação da infraestrutura física e a criação de novos ambientes, como sala de coleta, consultório ginecológico com banheiro, sala de fisioterapia e consultório odontológico. Também foram realizados serviços de reforma da cobertura, substituição de 12 portas, revisão das instalações hidráulicas, ampliação das redes elétrica e lógica, além da pavimentação dos calçamentos internos e externos.

