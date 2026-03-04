(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Cidade

Prefeito e secretÃ¡rio participam da entrega de 761 kits escolares na EMEB Angelina Dagnone de Melo

04 Mar 2026 - 06h31Por Jessica CR
O prefeito Netto Donato e o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, participaram, na noite de terça-feira (03/03), da entrega de kits escolares na EMEB Angelina Dagnone de Melo, localizada no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Os materiais foram entregues diretamente aos pais dos alunos, que estavam reunidos com os docentes da unidade. A ação integra um esforço da administração municipal para garantir que todos os estudantes da rede tenham acesso aos recursos necessários para um ano letivo com mais qualidade e equidade.

Ao todo, cerca de 7 mil kits escolares foram adquiridos pela Prefeitura. Somente na EMEB Angelina Dagnone de Melo, foram distribuídas 761 unidades. De acordo com a Prefeitura, todas as escolas da Rede Municipal de Educação já receberam os produtos que serão destinados aos alunos.

Durante o evento, o prefeito destacou o impacto da iniciativa. “Estamos investindo naquilo que realmente transforma vidas: a educação. Esses kits representam não apenas material escolar, mas também o nosso compromisso em oferecer condições iguais para que cada criança possa aprender e se desenvolver”, afirmou.

O secretário Roselei Françoso reforçou o caráter comunitário da entrega. “Fizemos questão de estar aqui pessoalmente para entregar os materiais e conversar com os pais. Esse contato direto fortalece a parceria entre a escola, a família e a administração municipal, sempre em benefício da educação”, ressaltou.

