Prefeito assina ordem de serviço para reforma do Banco de Alimentos

O prefeito Airton Garcia, juntamente com os secretários de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho e de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, assinou na tarde desta sexta-feira (14/02), a ordem de serviço para o início da reforma do Banco Municipal de Alimentos e da cozinha piloto.

O valor estimado na licitação era R$ 227.054,68, porém a empresa vencedora apresentou proposta de R$ 172.999,99, sendo que R$ 136.912,19 são recursos provenientes do Governo Federal e R$ 36.087,80 contrapartida do município.

No Banco Municipal de Alimentos os produtos adquiridos, a maioria da agricultura familiar, são recepcionados, selecionados, divididos em porções, processados, embalados e distribuídos gratuitamente.

Na cozinha piloto são preparadas as refeições que são servidas nas duas unidades do Restaurante Popular, uma na Vila Irene e outra no Cidade Aracy. Em breve a Prefeitura vai inaugurar mais uma nova unidade do Restaurante Popular no Antenor Garcia com a oferta de 500 refeições por dia, portanto a demanda dos dois locais vai aumentar.

“São locais que armazenam alimentos e onde são preparadas as refeições, portanto requer sempre um cuidado maior. Vamos reformar o piso, colocar novo forro de PVC, restaurar a parte hidráulica e elétrica, além de nova pintura. Faz muito tempo que não era realizada nenhuma melhoria”, explica Paraná Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento.

O secretário ressaltou, ainda, que o convênio com o Ministério das Cidades, prevê também a aquisição de um novo caminhão baú refrigerado para o Banco Municipal de Alimentos. O processo já foi homologado e a proposta vencedora foi de R$ 216.999,00. “No total são R$ 600 mil de recursos federais com contrapartida da Prefeitura de São Carlos, além da reforma e novo veículo, serão adquiridos equipamentos para a unidade de processamento e para o próprio Banco de Alimentos”.

O prazo para a finalização das obras no Banco de Alimentos e cozinha piloto é de 120 dias.

