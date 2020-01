Prefeito Airton Garcia se reúne nesta quarta com Ministro do Desenvolvimento e com senadores em Brasília

Prefeito Airton Garcia acompanha trabalho de recuperação da área central após enchente - Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia viaja nesta quarta-feira (15/01), para Brasília em busca de recursos para obras contra enchentes.

A primeira audiência será a partir às 10h com o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, na Bloco E das Esplanadas dos Ministérios. A audiência foi agendada pelo deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

No período da tarde o prefeito de São Carlos tem agenda com dois senadores na capital federal. A partir das 16h se reúne com o com o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues (Democratas-RR), no gabinete 10 da Ala Teotônio Vilela.

Airton Garcia encerra sua agenda em Brasília no gabinete da senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP), às 16h.

A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, está em viagem oficial a Guatemala, porém colocou assessores de seu gabinete à disposição do prefeito Airton Garcia durante o período que permanecerá em Brasília.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também