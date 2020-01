Prefeito Airton Garcia acompanha recape na Walter de Camargo Schutzer

Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia acompanhou na manhã desta quinta-feira (9/1), os serviços de recapeamento que estão sendo realizados na rua Walter de Camargo Schutzer, na Vila São José.

Esses trechos da rua estão sendo recuperados somente agora porque foi necessária a intervenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O contrato faz parte do processo licitatório de R$ 5.407.229,27 com recursos do próprio município.

Na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, tem início o recapeamento das vias do Jardim Paulistano e da rua Miguel Petroni, locais que ainda fazem parte do convênio de R$ 20 milhões estabelecido entre o município e a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA.

Após a finalização desses locais as equipes seguem para o Jardim Centenário, Romeu Tortorelli, Santa Felícia, Santa Paula, Cruzeiro do Sul e Pacaembu, finalizando desta forma a recuperação de 956 quarteirões.

“Finalizando esse convênio com a Caixa Econômica Federal vamos ter 1.701 quarteirões recuperados, sendo 956 feitos com recursos do financiamento e 745 recapeados com recursos próprios. Também estamos finalizando a licitação de R$ 30 milhões com os recursos do Banco do Brasil para recapear mais 1.500 quarteirões, totalizando 85% das ruas recuperadas. Mas já estou buscando novos recursos. Minha intenção é recapear 90% das ruas da cidade em quatro anos”, garante o prefeito Airton Garcia.

No convênio de R$ 30 milhões receberão os serviços os seguintes bairros: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Cardinalli, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos das ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário.

