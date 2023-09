Prefeito Airton Garcia acompanha obra de drenagem na Lagoa Serena

Crédito: Divulgação

O prefeito de Airton Garcia acompanhou na manhã desta quarta-feira, 6, as obras de drenagem que a Secretaria de Obras Públicas iniciou no trecho da Praça Itália até a Rua 1º de maio, na Lagoa Serena, um investimento de R$ 1,8 milhão com recursos do próprio município.

A obra faz parte da terceira etapa do projeto de drenagem que começou na Praça Itália e foi realizado pela empresa Rumo que também fez a duplicação do pontilhão da praça Itália “José Pizanelli”, um investimento de R$ 19,8 milhões, com contrapartida do município de R$ 535 mil.

“Na época acertamos com a Rumo que a Prefeitura faria a terceira etapa, então fizemos a licitação e agora começamos a obra. Já determinei que sempre que tivermos recursos vamos fazendo as obras que cabem no bolso do município. Para as maiores obras vamos continuar passando o chapéu em São Paulo e em Brasília”, disse o prefeito Airton Garcia, agradecendo a Rumo que a seu pedido inicia na próxima segunda-feira (11/09) as obras no viaduto 4 de novembro com a abertura de uma alça de acesso.

João Muller, secretário municipal de Obras Públicas, explicou ao prefeito que essa obra é complexa. “Tivemos que tirar o asfalto, o Saae fez as intervenções nas ligações de água e esgoto, porém a troca da tubulação é dentro do leito do córrego do Simeão, com água o tempo todo, o que dificulta o processo. Mas a nossa intenção é concluir a obra em 90 dias”, explica Muller.

O secretário de Governo, Netto Donato, que também acompanhou o prefeito na visita, enfatizou a importância da continuidade do trabalho de drenagem na cidade. “Parque São José recebeu drenagem, Residencial Itamaraty e estamos trabalhando no Cidade Aracy, nas

Avenidas Tetracampeonato e Arnoldo de Almeida Pires e na rua Natalino Sapato, outro investimento R$ 2,6 milhões com recursos próprios. A drenagem ajuda muito no controle das enchentes”, avalia Netto.

