Preço do diesel dispara e chega a custar quase R$ 7 o litro em São Carlos

Preço do óleo diesel disparou - Crédito: Maycon Maximino

O preço do óleo diesel disparou nos postos de combustíveis de São Carlos nos últimos dias e o valor do litro se aproxima dos R$ 7,00.

Em um posto visitado pela reportagem na Vila Marina nesta terça-feira (3), o preço do litro do diesel comum custa R$ 6,44. Já o diesel S10 sai por R$ 6,49 o litro.

Neste mesmo estabelecimento, para abastecer com gasolina comum o consumidor paga R$ 6,19 o litro.

A mudança no preço reflete o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aprovado em 31 de outubro de 2024, durante uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e que entrou em vigor no último dia 1º de fevereiro.



Para a gasolina, o ICMS aumentou R$ 0,0979, passando de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, o que representa uma elevação de 7,14%. O imposto sobre diesel subiu R$ 0,0565, indo de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro.

POR QUE O ICMS DOS COMBUSTÍVEIS SUBIU? - Esse novo aumento do ICMS dos combustíveis reflete a mudança na forma de calcular o ICMS estadual. Em 2022, após a aprovação de uma Lei Complementar, o cálculo do ICMS nos combustíveis passou a ter um valor fixo por litro em todos os estados, deixando de lado o sistema anterior, em que cada estado calculava o ICMS trimestralmente, usando como base o preço médio dos três meses anteriores.



Para estabelecer de forma gradual esse novo sistema de cálculo, desde 2023 foi estabelecido um cronograma de restabelecimento de alíquotas.

Por isso, a partir de fevereiro deste ano entrou em vigor a nova alíquota do ICMS, que, na prática, é apenas uma parte do preço final do combustível, que tem ainda a incidência de imposto federal e as margens da Petrobras, das distribuidoras e dos revendedores.



Para definir o valor do ICMS, o Confaz se reúne anualmente com as secretarias de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal.

