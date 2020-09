Preço do Arroz dispara nas prateleiras dos supermercados de São Carlos

Preço do arroz está elevado; consumidor precisa pesquisar antes de comprar - Crédito: São Carlos Agora

Um prato de arroz com feijão é indispensável na mesa dos brasileiros. Mas o preço do primeiro ingrediente não está nada saboroso. O São Carlos Agora visitou alguns estabelecimentos locais e encontrou preços absurdos. Faz poucos meses, o pacote do alimento contendo cinco quilos variava de R$ 12 a R$ 16. Atualmente, os produtos de melhor qualidade – considerados campeões de vendas – e na linha de frente da preferência do consumidor disparou.

Produtos como Albaruska, Broto Legal, Empório São João e Prato Fino se aproximam de R$ 25,00. “Não dá pra comprar. Tá muito caro”, sentenciou Aparecida Ferreira, que optou por uma marca secundária – a R$ 19,90 – na rede Tenda Atacado.

O indicador Cepea, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, parte do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), unidade da Universidade de São Paulo (USP), indica preços alarmantes na saca de cinquenta quilos do produto. A média anotada de 31 de agosto a 3 de setembro chegou a R$ 98,99, uma variação semanal de 10,93%. O acumulado do mês indica alta de 45,49%.

Explicações

O professor da Unesp de Araraquara e economista colaborador do Núcleo de Economia da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), Elton Casagrande, disse que em junho e julho notou-se uma diferença nos índices de preços do atacado para o varejo. “Temos dois índices: O IPA, que é o índice de preços do Atacado e o IPC, que diz respeito aos preços para o consumidor. No mês de julho, o IPA apresentava aumento; o IPC, não, embora houvesse um discretíssimo aumento no IPC. Agora o efeito chega ao consumidor”, destaca.

O economista conta que o dólar em alta – acima dos R$ 5 – tornou o mercado externo mais atrativo para o produto. “A capacidade da oferta sobre a pandemia mudou. Então, se as empresas não estão estruturas e fizeram adequações para lidar com a recessão técnica como estamos vivendo é natural que a estruturação das empresas mudou e tem mais restrição de oferta. É natural, então, que as empresas procurem o mercado mais atrativo. E o exterior, hoje, é mais rentável, em função do preço do dólar”, relata.

Segundo o economista, a elevação do preço do arroz guarda influência no valor da cesta básica. “E isso vai trazer, certamente, impactos na inflação”, assegura.

Impactos

O avanço, no Índice de Preços ao Consumidor-Semanal, o IPC-S, da Fundação Getúlio Vargas, chegou a 0,53 por cento. O destaque negativo ficou para a alta de 5% do leite, que hoje, dificilmente, é encontrado por menos de R$ 3,50.

A oferta de mercadoria no campo é pequena, o que naturalmente faz o preço subir. O pasto seco e o auxílio emergencial, que leva mais pessoas a procurarem o produto, são outras explicações para os preços tão elevados.

