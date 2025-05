Prazo para declaração de faturamento de MEIs vai até dia 31

O atendimento é realizado por analistas capacitados e visa fortalecer os pequenos negócios locais - Crédito: Divulgação

O prazo para o Microempreendedor Individual (MEI) entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) termina no dia 31 de maio, e o Sebrae-SP está promovendo uma ação até o fim do mês para ajudar o MEI em São Carlos e região. O atendimento é gratuito e deve ser agendado previamente pelo telefone (16) 3362-1820 ou pelo WhatsApp (16) 99186-7879.

O MEI que não declarar seus rendimentos de 2024 até o dia 31 de maio, estará sujeito à multa, além de restrições ao CNPJ. A declaração é obrigatória mesmo para empresas que tenham sido encerradas ao longo do ano passado.

O atendimento para a realização da declaração está sendo feito diretamente no Escritório Regional do Sebrae-SP, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O escritório fica na Avenida Bruno Ruggiero Filho, 649, Parque Santa Felícia.

A iniciativa tem parceria com a Prefeitura de São Carlos. “Muitos empreendedores deixam para fazer a declaração na última hora e acabam enfrentando dificuldades ou até se esquecendo do prazo. Nosso objetivo com o mutirão é facilitar esse processo e evitar que o MEI tenha problemas com o CNPJ, como multas e restrições. Estamos aqui para orientar e garantir que tudo seja feito com segurança e tranquilidade”, explica o consultor de negócios do Sebrae-SP, Peterson Barleta.

Documentos necessários

Para fazer sua declaração Anual do Simples Nacional, o MEI deve apresentar CNPJ, RG ou CPF e o valor total faturado no ano de 2024 (considerando apenas o que foi recebido).

Além do apoio com a declaração, o Sebrae oferece uma série de serviços gratuitos para empreendedores e futuros empresários, tais como orientações para formalização e regularização de MEI, abertura e baixa de CNPJ, emissão de guias DAS e boletos, bem como consultorias nas áreas de gestão, marketing, finanças e vendas.

O atendimento é realizado por analistas capacitados e visa fortalecer os pequenos negócios locais, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da cidade.

