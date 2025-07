Prazo para adesão ao PRD do SAAE termina na seguina-feira

PRD/PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS - Aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Netto Donato, o programa foi lançado em 16 de maio e oferece condições facilitadas para que os contribuintes regularizem seus débitos, por meio de pagamentos à vista ou parcelados.

PARCELAS: 12, 24 e 120 VEZES - Contribuintes em geral podem parcelar seus débitos em até 24 vezes, com descontos significativos sobre juros e multas. As parcelas mínimas são de R$ 74,04 para pessoas físicas e R$ 185,10 para pessoas jurídicas. Já os beneficiários da tarifa social poderão parcelar em até 120 vezes, com parcelas a partir de R$ 37,02.

DESCONTOS OFERECIDOS - Para contribuintes em geral:

• Pagamento à vista: 100% de desconto sobre juros e multas;

• Parcelamento em até 12 vezes: 70% de desconto;

• Parcelamento em até 24 vezes: 50% de desconto.

Para beneficiários da tarifa social:

• Pagamento à vista: 100% de desconto;

• Parcelamento em até 120 vezes: descontos escalonados conforme o número de parcelas.

Débitos antigos, inclusive aqueles contemplados por programas anteriores, como anistias ou REFIS, poderão ser renegociados de acordo com as regras do PRD. Contribuintes com ações judiciais em andamento, relacionadas aos débitos, deverão apresentar a desistência formal dos respectivos processos para efetivar a adesão.

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou os esforços da autarquia para garantir que o maior número de usuários possa aderir ao programa. “O PRD representa uma oportunidade importante para que os cidadãos regularizem suas pendências com condições especiais, como descontos expressivos, evitando, assim, a interrupção no fornecimento de água. Para ampliar o acesso e garantir que ninguém perca o prazo, a Unidade de Atendimento do Centro funcionará pelo segundo sábado consecutivo, das 8h às 16h”, reforça Derike.

CONFIRA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SAAE:

* Centro – Rua Sete de Setembro, 2.152

* Vila Prado – Rua Bernardino de Campos, 636

* Cidade Aracy – Rua Lucy Serillo, 155

* Santa Eudóxia – Rua Cristóvão Martinelli, 22

* Santa Felícia – Rua Francisco Possa, 1.450

* Jardim São Paulo – Avenida Getúlio Vargas, 1.500 (Sede Administrativa do SAAE)

O prazo para adesão ao Programa de Renegociação de Débitos Tributários e Não Tributários (PRD) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) encerra nesta segunda-feira, 14 de julho. Os interessados na renegociação devem comparecer a um dos postos de atendimento presencial do SAAE. Para facilitar e ampliar o acesso da população ao PRD, a Unidade de Atendimento do Centro, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2.152, também funcionará excepcionalmente neste sábado, 12 de julho, das 8h às 16h.