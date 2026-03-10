Prazo de matrículas do GURI em São Carlos e região termina nesta sexta

Estudantes do GURI. Foto de Robs Borges -

As inscrições para o Programa GURI 2026, iniciativa de educação musical do Governo do Estado de São Paulo, entram na última semana. O prazo para matrícula termina na próxima sexta-feira, 13 de março, e ainda há vagas disponíveis em São Carlos e em outras cidades da região.

Reconhecido como um dos maiores programas socioculturais do país, o GURI é desenvolvido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pela Santa Marcelina Cultura. Ao longo de 30 anos de história, o projeto já impactou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens, além de beneficiar famílias e comunidades em todo o estado.

Mais de 2 mil vagas na região

Na região de São Carlos, o programa conta com 28 polos de ensino, oferecendo mais de 2 mil vagas gratuitas para cursos de música. Além de São Carlos, as aulas também são oferecidas em municípios como Araraquara, Brotas, Ibitinga, Jaú, Lençóis Paulista, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro, entre outros.

O projeto conta com patrocínio das empresas Arteris, Citrosuco e Tintas Maza, apoio cultural da Ipiranga Agroindustrial e da Frisokar, além da parceria com as prefeituras municipais.

Cursos gratuitos e sem exigência de experiência

Para participar, não é necessário ter conhecimento musical prévio nem possuir instrumento em casa. O próprio programa oferece todo o suporte durante as aulas.

As atividades são divididas por faixa etária:

Iniciação musical: para crianças de 6 a 9 anos

Curso sequencial: para jovens de 10 a 18 anos, com aulas de canto ou instrumentos musicais, de acordo com a disponibilidade de cada polo

O objetivo é proporcionar aprendizado musical estruturado, além de estimular a criatividade, a disciplina e o desenvolvimento social dos participantes.

Como fazer a inscrição

Para se matricular, é necessário comparecer presencialmente a um polo do GURI, acompanhado por um responsável, levando os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou RG do aluno (original e cópia)

Comprovante de matrícula ou declaração de frequência escolar

Foto 3x4 recente

RG do responsável (original e cópia)

Comprovante de endereço

Em todo o estado de São Paulo, o programa oferece mais de 120 mil vagas em 634 polos de ensino, distribuídos pela capital, região metropolitana, interior e litoral.

As inscrições seguem abertas até 13 de março, ou enquanto houver vagas disponíveis em cada unidade.

Leia Também