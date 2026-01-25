Praça Itália recebe manifestação “Acorda Brasil” neste domingo

Uma manifestação intitulada “Acorda Brasil” está convocada para acontecer neste domingo (25), na Praça Itália De acordo com material de divulgação que circula nas redes sociais, a concentração está marcada para as 9h30.

O ato prevê a reunião de pessoas vestidas predominantemente com as cores verde e amarelo, portando bandeiras do Brasil e faixas com mensagens de cunho patriótico. O slogan divulgado é “Vamos juntos defender o Brasil”, indicando um movimento de mobilização popular.

Ainda conforme o cartaz, o evento tem caráter pacífico e busca reunir cidadãos que defendem pautas relacionadas à valorização do país e à participação popular.

Motoristas e pedestres que circularem nas imediações da Praça Itália devem ficar atentos a possíveis alterações no trânsito durante o período do ato.