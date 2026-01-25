(16) 99963-6036
domingo, 25 de janeiro de 2026
Cidade

Praça Itália recebe manifestação “Acorda Brasil” neste domingo

25 Jan 2026 - 08h09Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Praça Itália recebe manifestação “Acorda Brasil” neste domingo -

Uma manifestação intitulada “Acorda Brasil” está convocada para acontecer neste domingo (25), na Praça Itália De acordo com material de divulgação que circula nas redes sociais, a concentração está marcada para as 9h30.

O ato prevê a reunião de pessoas vestidas predominantemente com as cores verde e amarelo, portando bandeiras do Brasil e faixas com mensagens de cunho patriótico. O slogan divulgado é “Vamos juntos defender o Brasil”, indicando um movimento de mobilização popular.

Ainda conforme o cartaz, o evento tem caráter pacífico e busca reunir cidadãos que defendem pautas relacionadas à valorização do país e à participação popular.

Motoristas e pedestres que circularem nas imediações da Praça Itália devem ficar atentos a possíveis alterações no trânsito durante o período do ato.

 
 

Leia Também

Bia Souza e Alana Maldonado participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos
Medalhistas de ouro 18h57 - 24 Jan 2026

Bia Souza e Alana Maldonado participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos

Falha em poço pode afetar abastecimento em bairros de São Carlos neste sábado
Cidade17h32 - 24 Jan 2026

Falha em poço pode afetar abastecimento em bairros de São Carlos neste sábado

Prefeitura abre novas turmas de qualificação profissional na Casa do Trabalhador
Oportunidade 06h42 - 24 Jan 2026

Prefeitura abre novas turmas de qualificação profissional na Casa do Trabalhador

Novos conselheiros do Comdema tomam posse em São Carlos
Cidade20h13 - 23 Jan 2026

Novos conselheiros do Comdema tomam posse em São Carlos

Médicos da Região Coração participam de oficina de atualização em arboviroses em São Carlos
Cidade19h36 - 23 Jan 2026

Médicos da Região Coração participam de oficina de atualização em arboviroses em São Carlos

Últimas Notícias