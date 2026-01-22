(16) 99963-6036
quinta, 22 de janeiro de 2026
Praça Itália deve receber manifestação “Acorda Brasil” neste domingo

22 Jan 2026 - 09h55Por Jessica Carvalho R
Uma manifestação intitulada “Acorda Brasil” está convocada para acontecer neste domingo, dia 25 de janeiro, na Praça Itália, em São Carlos. De acordo com o material de divulgação que circula nas redes sociais, a concentração está marcada para a partir das 9h30.

O ato prevê a reunião de pessoas vestidas predominantemente com as cores verde e amarelo, portando bandeiras do Brasil e faixas com mensagens de cunho patriótico. O slogan divulgado é “Vamos juntos defender o Brasil”, indicando um movimento de mobilização popular.

Ainda conforme o cartaz, o evento tem caráter pacífico e busca reunir cidadãos que defendem pautas relacionadas à valorização do país e à participação popular. Não há, até o momento, informações oficiais sobre organização formal, lideranças ou programação detalhada do ato.

Motoristas e pedestres que circulam nas imediações da Praça Itália devem ficar atentos a possíveis alterações no trânsito durante o período da manifestação.

 

