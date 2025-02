"Praça dos Esportistas" é inaugurada no Santa Felícia

Descerramento da placa com o nome dos 110 homenageados (Foto: Denise Britto/UFSCar) -

No último sábado, dia 8 de fevereiro, foi inaugurado o projeto "Praça dos Esportistas", no Centro Esportivo Santa Felícia ("Pista de Skate").

A iniciativa é fruto da parceria entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o Rotary Clube de São Carlos - Pinhal e as secretarias municipais de Esportes e Meio Ambiente de São Carlos.

Na ocasião foram homenageados 110 atletas, praticantes de esportes e profissionais da Educação Física. Para a realização do projeto, para cada árvore plantada, foi feita uma doação de R$ 150. Cada árvore representa uma pessoa da área dos Esportes homenageada no projeto. Toda a arrecadação é investida no plantio e manutenção da mudas.

No local, foram plantadas 65 mudas de espécies nativas, como quaresmeira, pitanga, jacarandá e ipês amarelo, branco e roxo. O plantio complementar, de 104 mudas de palmito juçara, foi feito no canteiro central da Avenida João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré, em São Carlos.

Evento

A solenidade de inauguração, no período da tarde, reuniu cerca de 150 pessoas, entre homenageados, seus familiares e amigos, além dos parceiros e público em geral. Na ocasião foi realizado o descerramento da placa com o nome de 110 esportistas homenageados e a entrega de certificado a cada um deles. Confira a placa com o nome dos esportistas no link https://bit.ly/placaesportistas.

"A arborização urbana, em especial de áreas públicas, contribui para a saúde e bem-estar dos moradores através da melhoria da qualidade do ar pela retenção de particulados, redução da poluição sonora e do estresse térmico ao prover sombreamento em meio às ilhas de calor urbano", explica Andréa Lúcia Teixeira de Souza, professora do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da UFSCar e coordenadora do projeto de extensão na Universidade, intitulado "Arborização de áreas verdes públicas". Para ela, "é um prazer enorme essa parceria com o Rotary e desejo que isso se prolongue por muito tempo", declarou a professora durante a inauguração.

"O diferencial do nosso projeto é que todo mês de dezembro nós voltamos aos locais do plantio para conferir o número das árvores e substituir aquelas que morreram, de modo que nós sempre temos o número original de árvores plantadas", explicou o sócio do Rotary-Pinhal, Celso Rizzo.

