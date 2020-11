Praça dos Coqueiros é revitalizada e ampliada pela iniciativa privada

Praça dos Coqueiros foi revitalizada e ampliada - Crédito: Divulgação

A Construtora ADN em contrapartida ao empreendimento Flor de Liz, entregou nesta quinta-feira (12/11) para a Prefeitura de São Carlos a reforma e ampliação da Praça dos Coqueiros, localizada no São Carlos III.

A partir de agora os moradores do bairro e adjacências poderão desfrutar do 1º café com leitura, já que no local foi montada uma biblioteca com cantina. Para o município essas melhorias e ampliações saíram a custo zero, já que entraram na contrapartida.

A contrapartida foi de R$ 400 mil e o local será administrado pela ONG Formiga Verde, por meio de um termo de cessão de uso.

No local também foram instalados 10 mesas com 30 bancos, brinquedos variados para a criançada, academia ao ar livre para que adultos e idosos possam se exercitar, novo paisagismo em toda a área, além da biblioteca e cantina.

