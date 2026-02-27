(16) 99963-6036
Praça do Mercado recebe Lan House Itinerante gratuita até domingo

27 Fev 2026 - 10h44Por Jessica CR
A carreta itinerante de e-Sports segue aberta para visitação do público até o próximo domingo, dia 1º de março, com atividades gratuitas voltadas especialmente a crianças e adolescentes. O atendimento acontece das 9h às 12h e das 13h às 19h, com vagas limitadas e preenchidas por ordem de chegada. As inscrições são feitas presencialmente na tenda de credenciamento instalada no local.

Equipada com 30 computadores, a estrutura oferece três opções de jogos: Fall Guys, EA SPORTS FC 26 e Rocket League. Cada sessão tem duração de 40 minutos e comporta até 30 participantes por turno.

A proposta é proporcionar ao público o contato com experiências diferenciadas dentro de plataformas offline, incentivando o uso consciente da tecnologia de forma educativa e recreativa.

O projeto é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia e estimular valores como estratégia, trabalho em equipe e socialização entre os participantes.

O público-alvo prioritário são crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, especialmente moradores de regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). No entanto, a participação é aberta a pessoas de todas as idades.

