Crédito: Divulgação

Os postos do Poupatempo vão retomar as atividades presenciais no Estado de São Paulo a partir da próxima quarta-feira, dia 19. A unidade de São Carlos retorna no dia 26 de agosto.

Inicialmente, serão atendidos apenas casos emergenciais como primeira emissão de carteira de habilitação e expedição de carteira de identidade. Os postos podem receber no máximo 30% da capacidade de atendimento.

