Poupatempo é ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2025

Com a chegada das temperaturas mais baixas, o Poupatempo participa novamente da Campanha do Agasalho — iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP). A partir desta terça-feira (10), as 245 unidades do programa em todo o Estado passam a funcionar como pontos oficiais de arrecadação. A unidade de São Carlos funciona na rua R. Roberto Símonsen, 51.

A população pode doar agasalhos, meias, toucas, luvas e cobertores, desde que estejam novos ou em bom estado de conservação. Também há a opção de contribuir digitalmente, com doações via Pix para a chave: doacoesfussp@sp.gov.br.

A ação tem como objetivo mobilizar a sociedade e fortalecer a rede de solidariedade, apoiando pessoas em situação de vulnerabilidade social neste inverno.

Mais informações, como endereços dos pontos de coleta e materiais oficiais de divulgação, estão disponíveis no site da campanha: www.campanhadoagasalho.sp.gov.br. A página foi desenvolvida pela Prodesp, empresa de tecnologia vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

