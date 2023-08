Poupatempo disponibiliza 11,6 mil vagas para mutirão do Detran-SP neste sábado

Nova CNH - Crédito: © Lidiana Cuiabano/Detran-MT

No próximo sábado (19), o Poupatempo, em parceria com o Detran-SP, promove o primeiro mutirão do mês de agosto para quem precisa renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Serão mais de 11,6 mil vagas ofertadas para a ação, que também será realizada em 26/8.

Os interessados podem realizar o agendamento – que além de obrigatório é totalmente gratuito. O foco do mutirão é atender motoristas que precisam regularizar a situação das habilitações até o final deste mês. Nos mutirões desse ano, de janeiro a julho, os postos do Poupatempo contabilizaram 144 mil atendimentos.

Importante destacar que, desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH ao longo do ano precisam seguir o cronograma habitual de renovação, conforme a data prevista em cada documento.

E tem novidade a partir de agora, de acordo com regulamentação do Detran-SP. A renovação da CNH com prazo antecipado de 30 dias antes do vencimento deixou de existir. Os condutores, porém, continuam com prazo máximo de até 30 dias após vencimento para regularizar a situação do documento.

Até 31 de agosto é a última oportunidade para os motoristas com as CNHs vencidas em dezembro de 2022 e que tiveram prazo estendido de renovação por deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Agendamento obrigatório

O agendamento para o atendimento presencial no Poupatempo é obrigatório e feito gratuitamente nos canais oficiais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

A renovação simplificada deve ser feita preferencialmente de forma remota, seja via Poupatempo ou nos canais do Detran-SP. Para isso, o motorista só precisa seguir o passo a passo do atendimento online e realizar exame médico na clínica indicada. O novo documento será enviado pelos Correios ao endereço de cadastro da CNH.

Os motoristas com CNH nas categorias C, D ou E precisam fazer o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com antecedência. O exame é válido por dois anos e meio para quem tem menos de 70 anos e tem a mesma validade da CNH para aqueles com 70 anos ou mais. O condutor também pode solicitar a mudança de categoria nos canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.

Em 2023, o Poupatempo já registra mais de 2,3 milhões de atendimentos para renovação de CNH, entre serviços presenciais e eletrônicos.

Renovação da CNH

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda o exame médico em uma clínica credenciada indicada pelo sistema.

Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão desta modalidade na CNH também precisa passar por avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.

Após a aprovação nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH Digital. Ela tem a mesma validade do documento físico e fica disponível pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado nos canais eletrônicos do Poupatempo.

Serviço

Mutirão para renovação de CNH

Data: sábado, dia 19 de agosto

Horário: das 7h às 13h ou das 9h às 13h, de acordo com a unidade escolhida.

Para consultar os endereços e horários, basta acessar: www.poupatempo.sp.gov.br.

