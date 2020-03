Posto oficial da Jucesp em São Carlos passa a atender das 9h às 17h

Crédito: Divulgação

Considerando o estabelecimento de estado de pandemia de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) adotou medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no atendimento ao público.

Para tal, foram feitas ações de controle o fluxo de usuários em suas dependências, ações essas que foram acatadas pelo Posto Regional Oficial da Junta Comercial do Estado de São Paulo em São Carlos, localizado no Prédio do Sincomercio São Carlos, na Rua Riachuelo, 130.

As medidas passarão a serem adotadas a partir desta quarta-feira (18/03), com a mudança no horário de atendimento do Posto Oficial da Jucesp em São Carlos das 9h às 17h.

Vale observar a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), adequando o fluxo de usuários de forma que estes possam ficar a uma distância de, no mínimo, 1 metro entre eles, podendo restringir o controle na entrada para que esse parâmetro seja respeitado.

A orientação aos usuários é para a utilização dos serviços on line sempre que possível, evitando, desta forma, deslocamentos desnecessários, destancando a utilização dos seus serviços gratuitos disponíveis para realização on line, como: pesquisa de empresas, fichas cadastrais, certidão simplificada e certidão específica, sendo este último apenas para empresas constituídas e atualizadas a partir de 1992.

Serviços como protocolo de processos (VRE e VRE Digital), protocolo de livros físicos, de ofícios, retirada de documentos, plantão de dúvida de exigência e de sistemas, protocolo de recursos, certidão específica de teor solicitado, certidão de livros e certidão de inteiro teor, além de pesquisa de empresas e ficha de breve relato para empresas constituídas e não atualizadas anterior a 1992 continuarão sendo obrigatórios o comparecimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório.

O Posto Regional Oficial da Junta Comercial do Estado de São Paulo em São Carlos fica na Rua Riachuelo, 130, de segunda a sexta-feira. Informações: 16 3372-5760.

