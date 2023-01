Posto de combustíveis abandonado é refúgio de pessoas suspeitas e criadouro do Aedes aegypti

Um dos tanques sem a tampa: além da sujeira, água empoçada e o risco da dengue - Crédito: Maycon Maximino

Moradores em situação de rua que frequentam o local e causam insegurança e buracos sem tampas cheios d’água que servem de criadouro do mosquito Aedes aegypti.

Esta é, segundo moradores que residem no entorno de um posto de combustíveis abandonado na rua Raimundo Correia, na Vila Monteiro, a situação do estabelecimento que pegou fogo na noite desta quinta-feira, 12.

Em contato com o São Carlos Agora, os reclamantes informaram que o imóvel é frequentado por moradores em situação de rua que consumiriam entorpecentes e que teriam furtado tampas dos tanques onde eram depositado o combustível e com isso, principalmente nesta época de chuva, a água empossou e foram vistos larvas do mosquito que transmite a dengue. De acordo com os moradores, a constatação foi feita inclusive por integrantes do Corpo de Bombeiros que debelaram as chamas no local onde era utilizado para a troca de óleo dos veículos e utilizado pelos moradores.

De acordo com os reclamantes outro ponto importante é que, devido ao furto das tampas dos respectivos tanques, ficam buracos nas calçadas e existem ainda o perigo de que pedestres que passam pelo local sofrer um possível acidente e consequente queda.

