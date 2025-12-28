Poste cai em rua do bairro São Carlos 8 e moradores temem acidentes

A queda de um poste registrada na última sexta-feira (26) na rua Dua Durval Santo Ângelo, no bairro São Carlos 8, tem causado preocupação entre os moradores da região.

Segundo relatos, o poste teria caído, e desde então permanece no local, oferecendo risco à população. Moradores afirmam que há muitas crianças que vivem e circulam pela rua, o que aumenta o temor de acidentes.

“É muito perigoso. Tem um monte de crianças aqui no bairro e ninguém veio resolver até agora”, relatou um morador.

Ainda de acordo com os moradores, a concessionária responsável já foi acionada para realizar a retirada do poste, porém, até o momento, não foi removido.

A situação gera insegurança e revolta entre os moradores, que pedem providências urgentes para evitar um acidente mais grave. “Se puderem dar um apoio pra gente, nós agradecemos. Está muito perigoso”, reforçam.

