Posse da nova gestÃ£o da OAB de SÃ£o Carlos marca novos tempos na advocacia

Crédito: Divulgação

O espaço de eventos The Palace foi palco da cerimônia de posse na noite de sexta-feira, 21, da nova diretoria da 30ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Carlos, tendo como Presidente a advogada Andréa M. Valdevite. Com um mandato que se estenderá de 2025 a 2027, Andrea e sua diretoria assumem a responsabilidade de liderar a entidade em um momento crucial para a advocacia local.

O evento contou com a presença de diversos advogados e autoridades, que se reuniram para celebrar a nova gestão. O discurso de Andrea foi um dos pontos altos da cerimônia, sendo imensamente aplaudido pelos presentes. Em suas palavras, a nova presidente destacou a importância da advocacia como uma missão, enfatizando o dever dos profissionais em garantir o acesso à justiça e lutar pela dignidade da pessoa humana. "Nossa atuação diária impacta vidas, transforma realidades e fortalece a cidadania", afirmou Andrea, que se comprometeu a lutar incansavelmente para fortalecer a classe e garantir melhores condições de trabalho para os advogados.

Em um mês que celebra o Dia Internacional da Mulher, Andrea expressou seu orgulho por sua origem e reverenciou Themis, a deusa da justiça, conhecida por sua sabedoria e imparcialidade. "Prometo conjugar com propriedade dois verbos: gestar e gerir. Fomos abençoadas com o dom da maternidade, responsáveis que somos pela gestação de seres a inundar o planeta. Iremos gestar uma OAB forte e atuante e gerir com competência e ética nossos compromissos", declarou.

A nova presidente também ressaltou sua trajetória na OAB, com especial dedicação à valorização da mulher advogada, através de ações concretas que visam garantir condições igualitárias de trabalho, o fim da discriminação salarial e o combate a todo tipo de assédio.Com um discurso inspirador e um compromisso firme com a advocacia, Andrea inicia sua gestão com a expectativa de promover mudanças significativas e fortalecer a representatividade da subseção, reafirmando a importância da união e do diálogo entre os profissionais da área. A nova diretoria está pronta para enfrentar os desafios que virão, sempre com o objetivo de defender e valorizar a advocacia em São Carlos.

Leia Também