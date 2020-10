Pós-graduação na USP São Carlos: inscrições abertas nas áreas de matemática e estatística

Crédito: Nilton Junior/ArtyPhotos

Quem sonha fazer mestrado, doutorado ou doutorado direto na melhor universidade do Brasil nas áreas de matemática e estatística já pode se inscrever nos processos seletivos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para ler os editais dos dois programas de pós-graduação, ficar sabendo quais são os prazos e como funcionará as etapas da seleção de cada um, basta acessar este link: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ingresso. Os selecionados ingressarão nos programas no primeiro semestre de 2021.



Cada vez mais estudantes têm optado por estudar na USP, em São Carlos, especialmente por causa da oportunidade de conciliar a escolha por uma universidade de alto padrão, classificada como a melhor da América Latina em vários rankings, com uma ótima qualidade de vida. Há, ainda, outras vantagens destacadas pelos alunos como o fato de conseguirem morar perto da Universidade, gastando pouco tempo nos deslocamentos; poderem ser orientados por uma equipe de professores altamente qualificados, que atuam em mais de 30 diferentes grupos de pesquisa; e, ainda, contar com uma infraestrutura capaz de suprir todas as necessidades de um pós-graduando.



Matemática – O Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat) do Instituto também é um dos melhores da área no país, sendo reconhecido com nota máxima (7) na última avaliação realizada pela CAPES. A tradição e a qualidade do programa abrem, ainda, oportunidades para financiamentos, parcerias e intercâmbios, com a vinda constante de pesquisadores do todo o mundo, o que contribui para a formação de nossos alunos.



As inscrições para mestrado, doutorado e doutorado direto no PPG-Mat estão abertas até dia 5 de novembro. Quem deseja ingressar no mestrado do Programa pode se inscrever gratuitamente por meio deste link: icmc.usp.br/e/10127. Aqueles que pretendem entrar no doutorado podem efetuar a inscrição neste endereço: icmc.usp.br/e/a25c6. Já quem optar pelo doutorado direto, basta acessar este link: icmc.usp.br/e/27e1b. Mais informações podem ser obtidas no site do Programa.



Estatística – O Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs) é resultado de uma parceria entre o ICMC e o Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O principal objetivo do PIPGEs é a formação de pesquisadores com atuação direta na modelagem, descrição e estimação de fenômenos aleatórios, assim como na sua aplicação na indústria e em áreas como medicina e biologia, dentre outras.



As inscrições para ingressar no mestrado podem ser realizadas até 9 de novembro por meio deste link: icmc.usp.br/e/8e5ba. Já as inscrições no doutorado e no doutorado direto do PIPGES podem ser efetuadas até 30 de novembro, acessando um desses links: icmc.usp.br/e/4a49d (no caso do doutorado) ou icmc.usp.br/e/dad97 (doutorado direto). Saiba mais acessando o site do Programa.



Outros programas – Além desses dois programas, o ICMC oferece opções de mestrado, doutorado e doutorado direto no Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional, que está com inscrições abertas até 11 de dezembro, saiba mais: www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso.



O Instituto disponibiliza também dois cursos de especialização, que estão recebendo inscrições: a Pós-Graduação a Distância em Computação Aplicada à Educação e o MBA em Ciência de Dados.



Há, ainda, dois mestrados profissionais no ICMC: o Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI) e o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (ProfMat), oferecido em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

