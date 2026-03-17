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PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Imagem e Som seleciona alunos especiais

17 Mar 2026 - 08h57Por Jessica Carvalho R
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PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Imagem e Som seleciona alunos especiais - CrÃ©dito: ReproduÃ§Ã£o CrÃ©dito: ReproduÃ§Ã£o

O Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS) da Universidade Federal de São Carlos está com inscrições abertas para a seleção de alunos especiais neste primeiro semestre de 2026. Os interessados podem se inscrever gratuitamente entre os dias 16 e 20 de março, por meio da internet.

As aulas serão realizadas de forma presencial no campus da universidade, em São Carlos. Ao todo, estão sendo ofertadas três disciplinas: “Análise Fílmica: Perspectivas Históricas e Abordagens Metodológicas”, “Criação Audiovisual Generativa” e “Narrativas Interativas Virtuais”.

As atividades abordam temas ligados à análise audiovisual, narrativas interativas e novas tecnologias aplicadas à criação, incluindo discussões sobre inteligência artificial, narrativas emergentes e metodologias de análise fílmica.

Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma disciplina. O processo seletivo será feito por meio da análise da documentação exigida no edital.

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 27 de março, com início das aulas a partir de 6 de abril. O cronograma completo e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital publicado no site do PPGIS. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail ppgis@ufscar.br.

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