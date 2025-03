PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Imagem e Som recebe inscriÃ§Ãµes para aluno especial

O Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o processo seletivo de aluno especial para o primeiro semestre de 2025. Os interessados poderão cursar disciplinas de pós-graduação sem vínculo com dissertação. As aulas serão presenciais e gratuitas.

As inscrições são online e podem ser feitas de 3 a 14 de março. Todas as informações, incluindo as disciplinas disponíveis, ementas e cronograma, devem ser conferidas no edital (https://bit.ly/3QT3Sm8), disponível em www.ppgis.ufscar.br.

O resultado será divulgado no dia 21/3, no site do PPGIS. A matrícula dos candidatos aprovados acontece nos dias 25 e 26/3, online; o início das aulas é a partir de 31/3, de acordo com o calendário de cada disciplina.

