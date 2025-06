Pós-Graduação em Imagem e Som da UFSCar abre inscrições para aulas especiais

O Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o processo seletivo de aluno especial para o segundo semestre de 2025.

A modalidade permite que as pessoas interessadas em disciplinas de pós-graduação de forma gratuita, sem vínculo com dissertação ou tese. As aulas serão presenciais, no Campus São Carlos da UFSCar, com início previsto para 7 de agosto.

As inscrições devem ser feitas até 30 de junho, por meio dos formulários disponíveis na descrição de cada disciplina, que constam no edital . São quatro as disciplinas oferecidas: Pensar as imagens: experimentações em imagens em movimento na América Latina; História e teoria do documentário; Historiografia do cinema; e Estudos em simulações de realidades.

O processo seletivo será feito com base em análise documental. Todas as instruções estão no edital , publicadas no site do PPGIS . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail ppgis@ufscar.br .

