PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Filosofia recebe inscriÃ§Ãµes para alunos especiais

De 2 a 6 de março, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe inscrições de pessoas interessadas em cursar disciplinas no primeiro semestre de 2026, na condição de alunos especiais.

As disciplinas ofertadas para alunos especiais neste semestre podem ser conferidas no site www.ppgfil.ufscar.br/pt-br. Todas as informações - incluindo datas, horários, procedimentos de inscrição e documentos - devem ser conferidas no site do Programa, na opção Processo seletivo e, na sequência, Aluno especial.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever estudantes de pós-graduação de outros programas, em cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), graduados em qualquer área, em cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), ou também estudantes que tenham mais de 80% das disciplinas cursadas na graduação, além de interessados em cursar disciplina isolada, mesmo sem vínculo com instituição de pesquisa.

Sobre o Programa

O PPGFil tem como área de concentração "Estrutura e gênese do conceito de subjetividade" e conta com quatro linhas de pesquisa: A questão da subjetividade na História da Filosofia; A subjetividade na Filosofia da Psicologia e da Psicanálise; Ética e Filosofia Política; e Filosofia da Linguagem. Mais informações estão em www.ppgfil.ufscar.br.

