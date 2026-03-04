(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Cidade

PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Engenharia Urbana da UFSCar abre inscriÃ§Ãµes para doutorado

04 Mar 2026 - 12h53Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
UFSCar - UFSCar -

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de doutorado, com ingresso previsto para junho de 2026. Os interessados têm até o dia 26 de março para se candidatar.

Ao todo, estão sendo ofertadas 18 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas de concentração:

  • Geotecnia/Geoprocessamento: 6 vagas

  • Urbanismo: 9 vagas

  • Saneamento: 2 vagas

  • Transporte: 1 vaga

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online. O edital completo, com todas as regras do processo seletivo, requisitos e cronograma, está disponível no site oficial do programa: https://www.ppgeu.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/doutorado.

Sobre o programa

Criado em 1994, o mestrado do PPGEU foi um dos primeiros do país a adotar uma abordagem voltada à pesquisa em sistemas de engenharia aplicáveis ao território urbanizado. O programa trabalha com eixos estruturantes como planejamento urbano, saneamento, transporte e geotecnia, integrados a áreas como meio ambiente, habitação social e geoprocessamento.

Diante da crescente taxa de urbanização das cidades brasileiras, o PPGEU busca contribuir com respostas abrangentes aos desafios urbanos contemporâneos, promovendo a construção de um conhecimento sólido e sistêmico.

Além de atender à demanda de um mercado de trabalho cada vez mais aberto a profissionais com formação integrada, o programa também reforça o papel social do engenheiro e de outros profissionais comprometidos com a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Outras informações podem ser obtidas no site oficial do PPGEU: https://www.ppgeu.ufscar.br/.

Leia TambÃ©m

Motoristas denunciam buraco perigoso na Estrada Manoel Nunes
Cidade12h56 - 04 Mar 2026

Motoristas denunciam buraco perigoso na Estrada Manoel Nunes

UFSCar celebra formatura de 26 residentes em programas de SaÃºde
Cidade12h10 - 04 Mar 2026

UFSCar celebra formatura de 26 residentes em programas de SaÃºde

PAULO ALTOMANI: "Eu peguei uma heranÃ§a maldita do Newton Lima"
SCA Entrevista09h45 - 04 Mar 2026

PAULO ALTOMANI: "Eu peguei uma heranÃ§a maldita do Newton Lima"

Prefeito e secretÃ¡rio participam da entrega de 761 kits escolares na EMEB Angelina Dagnone de Melo
Cidade06h31 - 04 Mar 2026

Prefeito e secretÃ¡rio participam da entrega de 761 kits escolares na EMEB Angelina Dagnone de Melo

PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Filosofia recebe inscriÃ§Ãµes para alunos especiais
Cidade05h04 - 04 Mar 2026

PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Filosofia recebe inscriÃ§Ãµes para alunos especiais

Ãšltimas NotÃ­cias