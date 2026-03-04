PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Engenharia Urbana da UFSCar abre inscriÃ§Ãµes para doutorado

UFSCar -

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de doutorado, com ingresso previsto para junho de 2026. Os interessados têm até o dia 26 de março para se candidatar.

Ao todo, estão sendo ofertadas 18 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas de concentração:

Geotecnia/Geoprocessamento: 6 vagas

Urbanismo: 9 vagas

Saneamento: 2 vagas

Transporte: 1 vaga

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online. O edital completo, com todas as regras do processo seletivo, requisitos e cronograma, está disponível no site oficial do programa: https://www.ppgeu.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/doutorado.

Sobre o programa

Criado em 1994, o mestrado do PPGEU foi um dos primeiros do país a adotar uma abordagem voltada à pesquisa em sistemas de engenharia aplicáveis ao território urbanizado. O programa trabalha com eixos estruturantes como planejamento urbano, saneamento, transporte e geotecnia, integrados a áreas como meio ambiente, habitação social e geoprocessamento.

Diante da crescente taxa de urbanização das cidades brasileiras, o PPGEU busca contribuir com respostas abrangentes aos desafios urbanos contemporâneos, promovendo a construção de um conhecimento sólido e sistêmico.

Além de atender à demanda de um mercado de trabalho cada vez mais aberto a profissionais com formação integrada, o programa também reforça o papel social do engenheiro e de outros profissionais comprometidos com a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Outras informações podem ser obtidas no site oficial do PPGEU: https://www.ppgeu.ufscar.br/.

