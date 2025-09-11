Pós em Gerontologia da UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em setembro

UFSCar -

Entre os dias 23 de setembro e 23 de outubro, o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia (PPGGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) receberá inscrições na seleção para os cursos de mestrado e doutorado. São 21 vagas para mestrado e 20 para doutorado.

O objetivo do PPGGero é capacitar o estudante, teórica e metodologicamente, para atuar como docente no Ensino Superior e iniciar a carreira de pesquisador, produzindo conhecimento em Gerontologia e tornando-o acessível à comunidade científica e à população. O Programa tem duas linhas de pesquisa - Saúde, Biologia e Envelhecimento e Gestão, Tecnologia e Inovação em Gerontologia.

A seleção para as duas modalidades terá análise do projeto de pesquisa e do currículo. As informações completas e o acesso para o formulário de inscrição estão disponíveis no site do PPGGero (www.ppggero.ufscar.br).

Leia Também