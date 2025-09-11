(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Cidade

Pós em Gerontologia da UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em setembro

Programa tem duas linhas de pesquisa e os aprovados iniciam as aulas em 2026

11 Set 2025 - 11h05Por Jessica Carvalho R.
Entre os dias 23 de setembro e 23 de outubro, o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia (PPGGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) receberá inscrições na seleção para os cursos de mestrado e doutorado. São 21 vagas para mestrado e 20 para doutorado. 

O objetivo do PPGGero é capacitar o estudante, teórica e metodologicamente, para atuar como docente no Ensino Superior e iniciar a carreira de pesquisador, produzindo conhecimento em Gerontologia e tornando-o acessível à comunidade científica e à população. O Programa tem duas linhas de pesquisa - Saúde, Biologia e Envelhecimento e Gestão, Tecnologia e Inovação em Gerontologia. 

A seleção para as duas modalidades terá análise do projeto de pesquisa e do currículo. As informações completas e o acesso para o formulário de inscrição estão disponíveis no site do PPGGero (www.ppggero.ufscar.br).

