Pós-doutorado: USP São Carlos abre vaga para pesquisador com experiência

Se você tem doutorado em matemática, com experiência em equações diferenciais parciais (EDPs) de tipo elíptico, considere essa oportunidade: o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para bolsa de pós-doutorado na área. A vaga integra o projeto TESEd – Temático em Equações e Sistemas de Equações Diferenciais, coordenado pelo professor Ederson Moreira dos Santos, do ICMC, e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Com duração inicial de 12 meses e possibilidade de prorrogação, a oportunidade é voltada a pesquisadores que tenham defendido o doutorado há, no máximo, cinco anos – ou sete anos, no caso de candidatas com filhos. A posição será supervisionada pelo professor Olímpio Hiroshi Miyagaki, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), pesquisador principal do projeto.

Para se inscrever, é necessário comprovar experiência em pesquisa com equações diferenciais parciais (EDPs) de tipo elíptico, e enviar um e-mail com o título “Inscrição Pós-doutorado” para olimpio@ufscar.br até o dia 9 de junho. Devem ser anexados os seguintes documentos:

Súmula curricular, até quatro páginas, seguindo o modelo da Fapesp (fapesp.br/sumula);

Lista com até cinco de suas principais publicações, com uma breve descrição dos principais resultados de cada uma (máximo de duas páginas).

A vaga é aberta a pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com bolsa de R$ 12 mil mensais. As atividades têm início previsto para agosto de 2025.

