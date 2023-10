Portal São Carlos Agora lança canal no WhatsApp: siga e fique bem informado

Siga o canal do SCA no Whatsapp - Crédito: SCA

O Portal São Carlos Agora, site de notícias de São Carlos e região, lançou neste domingo (8) um canal no WhatsApp. Os canais exclusivos do WhatsApp funcionam como uma forma para que as pessoas recebam diretamente as notícias em seu celular. Para ativar o canal do SCA, basta clicar neste link.

Para ativar as notificações, basta clicar no sininho que está no topo à direita da tela do celular.

Convide seus amigos!

O canal do São Carlos no WhatsApp é uma ótima oportunidade para quem quer receber as notícias em primeira mão. Participe e convide seus amigos!

