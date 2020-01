Por uma festa de aniversário, menina de 13 anos de São Carlos junta latas de alumínio

Rafaela acompanhada do irmão David - Crédito: Marcos Escrivani

O sonho acalentado tanto para ela, quanto para o irmãozinho Davi, de 5 anos: um bolo, guloseimas, salgadinhos, refrigerantes e bolo. Sem se esquecer de música e o parabéns à você. Além de ganhar presentes.

O que seria isso? O sonho de uma festa de aniversário. De quem é o sonho? Da pequena são-carlense Rafaella Cristina Jardim, de apenas 13 anos. No dia 4 de agosto irá completar 14 anos. Já o irmãozinho Davi, fará 6 anos, um pouco antes, no dia 15 de março.

Os pais, a cuidadora de idosos Claudineia Aparecida Fontes, 37 anos, mas que está desempregada e o pedreiro Anderson Manoel da Silva, 31 anos, moram no Assentamento 3 de Janeiro, mais conhecido como Parque Novo Mundo São Carlos.

A família não possui condições financeiras para fazer as festas que marcam o aniversário dos irmãos. Mas isso não tirou a esperança dos pequenos em ver o sonho realizado.

Em uma ideia inusitada, Rafa e a mãe começaram em 2019 a guardar latinhas de alumínio. Hoje possuem cinco sacos que são guardados no quintal da casa da família.

Mas no início do ano, Rafa pediu para a mãe criar um pequeno texto (leia abaixo) que foi feito e lançado no Facebook e no WhatsApp (celular de Claudineia) onde pedem para que pessoas juntem latinhas e consequentemente sejam doadas para que possam ser vendidas e o dinheiro revertido para a festa das crianças: de Davi (em março) e de Rafa (em agosto).

NO ASSENTAMENTO

O São Carlos Agora foi até o assentamento conversar com Rafaela. Uma menina simples, bem tímida e com muita vergonha. Mas com um desejo muito grande. “Tenho muita vontade de uma festa assim. Meu irmãozinho ainda mais. Nunca tivemos uma festa deste tipo. As vezes a gente tinha um bolo que marcava a data”, disse a pequena são-carlense à reportagem.

Indagada sobre a iniciativa de juntar as latas de alumínio e revende-las posteriormente, Rafaela disse que contou com a ajuda da mãe. “Meus pais não tem dinheiro para isso. Assim nasceu a ideia”, relatou. “Eu e minha mãe não sai catando por aí, pois moramos bem longe de São Carlos. Mas quando a gente vai visitar parentes na cidade ou meus pais vão resolver alguma coisa, eu pego sacolinhas, vou junto e as latinhas que eu vejo vou pegando”, disse a menina.

Desde que a iniciativa teve início, Rafaela contou que várias pessoas tem ajudado pelo Facebook. “Tenho esperança que dê certo. Que a gente possa arrecadar bastante latinhas e fazer as duas festas”, comentou.

NOVA CAMPANHA

Diante de uma ideia inusitada e visa fazer com que duas crianças tenham seus sonhos realizados, que são festas de aniversário, o São Carlos Agora inicia uma nova campanha e pede às pessoas que tenham latas de alumínio em suas casas, que destinem para Rafa.

Para tanto basta entrar em contato com Claudineia (mãe) pelo fone 16 996309446 (Whats). “Se as pessoas ajudarem, a gente dá um jeito e vai buscar. De coração, já agradeço a todos que puderem me ajudar e realizar o meu sonho e do meu irmão”, finalizou Rafa.

COM EMOÇÃO

Abaixo, o texto elaborado por Rafa solicitando latinhas de alumínio:

“Me chamo Rafaella, tenho 13 anos e sou irmã do Davi 5 anos.

Estamos juntando latinhas de alumínio pra tentar fazer a festinha de aniversário de 6 anos do Davi que é dia 15/03 (março). Ele sempre pede por uma festinha e depois vamos continuar juntando pra fazer o meu que é dia 04/08 (agosto). Se você tiver ou conhecer alguém que tenha latinhas e quiser nos ajudar juntando ficaremos muito felizes e gratos. Minha mãe não tem condições de fazer uma festinha pra nós. Ela está desempregada e cuida da minha vó e todos anos passa em branco. Este ano se Deus permitir faremos uma festinha pra nós. O Davi quer o tema de super-heróis. Ele gosta do homem aranha, Hulck, Batman entre outros. Bom. É isso. Deixo contato da minha mãe. Quem quiser nos ajudar juntando ficaremos muito felizes e gratos (16 996309446 Claudineia). Moramos no sem terras próximo ao Parque Novo Mundo São Carlos/SP nos barracos de madeira. Estou enviando a todos meus contatos e amigos. Se não puder ajudar, pode ajudando ao compartilhar. Já estará ajudando muito ”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também