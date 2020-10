Por prazer, qualidade de vida e inspiração, são-carlense vai caminhando até Aparecida pelo Caminho da Fé

Durante a caminhada, uma pausa para "reforçar o estômago": Nino, no segundo dia com destino a Aparecida - Crédito: Divulgação

Buscar na natureza, inspiração para novos trabalhos, além de praticar caminhada por amor às atividades esportivas e buscar qualidade de vida para deixar de lado a depressão.

Assim é o dia a dia de Albino Soares Nino Pinto Carneiro, aposentado, que na próxima terça-feira, 13, completa 63 anos de vida. Ele irá comemorar o seu aniversário, meditando, caminhando e se inspirando no Caminho da Fé, já que iniciou uma peregrinação na sexta-feira, 8, quando saiu de Tambaú e foi até Itobi. “Trecho relativamente fácil, sem muitas subidas”, disse. No sábado, 9, segundo dia, de Itobi até São Roque da Fartura. “Metade do trecho foi asfalto e metade só subida de serra”, considerado um pouco mais desgastante. Neste domingo, 11, terceiro dia, sairá de São Roque da Fartura e o destino será Andradas, em terras mineiras Minas Gerais.

Via WhatsApp, o São Carlos Agora mantém contato diário com Nino, que pretende chegar ao santuário de Aparecida no domingo, 18. “Esta caminhada foi planejada, já que fiz ela logo após o feriado da nossa Padroeira (Nossa Senhora Aparecida, comemorado segunda-feira, 12). A cidade fica muito cheia e há aglomeração. Nos dias seguintes, as pousadas e hotéis ficam mais vazios e é mais cômodo”, disse Nino.

INSPÌRAÇÃO

Natural de Portugal, Nino se mudou para o Brasil em 1977 e a primeira cidade a residir foi São Paulo. Em São Carlos, fincou raízes em 2002, onde está até hoje.

Adepto a caminhadas (já fez o percurso de Santiago de Compostela – noroeste da Espanha), Nino teve por duas vezes câncer de próstata e quando ficava somente em casa, chegou a ter depressão, já que se aposentou após 42 anos de serviços prestados. “Achei na caminhada, o motivo de viver. Amo caminhar e faço com frequência percursos onde busca inspiração”, disse.

Autor de dois livros sobre os locais por onde passou e novas amizades feitas, Nino disse que em agosto, no Dia dos Pais, bateu seu recorde ao caminhar em apenas um dia, 62 quilômetros, saindo do Sesc São Carlos, indo até a Siltomac (rodovia Dr. Paulo Lauro – SP 215), retornando ao Jardim Tangará, indo ao Balneário 29, distrito de Água Vermelha, Ibaté e consequentemente retornou a São Carlos.

“Faço isso por dois motivos”, disse Nino. “Primeiro porque amo caminhar e por ser aposentado, após ter o problema de saúde e ficar depressivo, voltei a praticar esta atividade esportiva”, salientou. “Não faço por promessa não. Sou católico praticante e estudei por 11 anos em um colégio beneditino. Tenho na caminhada um prazer incontido onde busco inspiração para escrever”, disse, salientando que é autor de dois livros. “Em cada local que passo, observo a riqueza de detalhes e faço novas amizades. Puxo um bate papo descontraído e busco informações”, comentou, salientando que em suas peregrinações recebe o apoio de empresas de São Carlos que o ajudam nos trabalhos literários.

O São Carlos Agora irá acompanhar diariamente o passeio de Nino e divulgar sua jornada até a chegada no santuário de Aparecida, domingo, 18.

