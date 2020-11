Por falta de macas, ambulâncias ficam retidas na Santa Casa

Ambulâncias na Santa Casa à espera de liberação - Crédito: Maicon Ernesto

Três ambulâncias do Samu, que atendem a região da Vila Prado, região do Cidade Aracy e uma terceira que fica na base da entidade, estão retidas na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

O motivo seria a falta de macas, que são consideradas insuficientes para o atendimento para as pessoas que necessitam do atendimento das ambulâncias.

As ambulâncias são liberadas quando as macas são liberadas pela instituição de saúde. Enquanto isso não ocorre, elas ficam no estacionamento à espera para que possam, consequentemente, caso haja necessidade, atender novas ocorrências.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa e espera um posicionamento da instituição de saúde.

