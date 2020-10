Por cada novo vendedor na plataforma, empresa de venda de mobília usada faz doações para arborização da serra da Mantiqueira

Já Vendeu ( javendeu.com ) acaba de fechar uma parceria com a organização ambiental Iniciativa Verde e, a partir de hoje, irá contribuir para o plantio de árvores na Serra da Mantiqueira. Para cada anunciante que comece a vender sua mobília usada na plataforma da empresa, será feita uma doação para o programa.

Já Vendeu é a mais nova plataforma que ajuda empresas e pessoas a venderem sua mobília usada sem dor de cabeça. Atuando atualmente em São Carlos e expandindo a operação para São Paulo no mês de outubro.

“Com toda a mudança climática e a desflorestação acontecendo em várias regiões do país, decidimos que queríamos fazer parte em ajudar e arborizar a região mais próxima de nossa empresa e garantir que estamos tendo um impacto positivo, além de nosso serviço principal” afirma, Lucas Navarro, CEO da Já Vendeu

Com a expansão para a cidade de São Paulo, é esperado que esse aporte escale e consiga ajudar cada vez mais com o meio ambiente que está sendo cada vez mais negligenciado.

A plataforma auxilia pessoas e empresas a venderem seus produtos usados sem nenhum esforço. Desde o armazenamento gratuito do produto, negociação com compradores e a entrega dos móveis usados para o comprador, o vendedor só precisa esperar e receber o dinheiro no final. Agora com essa novidade, cada pessoa anunciando, também vai gerar um impacto positivo no meio ambiente.

“Estamos muitos felizes com a parceria, porque está totalmente relacionado com a nossa missão de aumentar o ciclo de vida dos produtos, reduzindo a emissão de CO2 e o uso de recursos ambientais no planeta e esse aqui é mais um passo para esse objetivo”, disse, Lucas Navarro

Para vender sua mobília usada facilmente com a Já Vendeu e também ter um impacto positivo com o meio ambiente, pode ingressar no site https://javendeu.com/ ou pelo whatsapp diretamente (16) 99795-3283.

Sobre a Já Vendeu

A Já Vendeu nasceu com o objetivo de estimular e facilitar a venda de móveis e eletrodomésticos usados, gerando renda extra para quem deseja vender sem dor de cabeça.

Sua plataforma de vendas online tem foco na diminuição da complexidade do processo de venda na internet, oferecendo uma redução nos custo de armazenamento de produtos, no seu anuncio e negociação – fazendo com que o anunciante só espere para receber no final.

A Já Vendeu também tem como missão aumentar o ciclo de vida dos produtos, reduzindo o impacto ambiental de produtos novos ano a ano. Também visamos ajudar pessoas com menor poder aquisitivo a conseguirem obter produtos de qualidade por preços acessíveis.

