Populares reclamam do estado das calçadas no entorno do Parque Bicão

Calçamento no entorno do Jardim Bicão causa preocupação à população usuária do local - Crédito: Divulgação

Moradores e pedestres que utilizam as calçadas no entorno do Parque Bicão, entraram em contato na manhã desta quarta-feira, 19, para denunciar um problema, que consideram ser grave.

Relatam os reclamantes que as calçadas estão em péssimo estado de conservação, com as pedras soltas fazendo com que vários buracos coloquem em risco a integridade física dos transeuntes.

“Está um perigo para quem utiliza”, disse uma moradora. “Quem faz caminhadas está arriscado a sofrer um acidente, uma queda”, disse.

De acordo com ela, seria necessário que as autoridades da cidade providenciarem a manutenção da calçada para o problema seja solucionado.

